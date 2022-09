Adam Levine habla sobre rumores de su infidelidad, pero salen más mujeres a acusarlo

Adam Levine ha decepcionado a más de una mujer, todo esto a consecuencia de lo que se dio a conocer recientemente, en donde una modelo llamada Sumner Strah aseguró que había mantenido una relación extramarital con ella por más de un año.

Por supuesto que lo anterior desconcertó a más de uno, pues el cantante de Maroon 5 ha presumido por años la buena relación que tiene con su esposa Behati Prinsloo y sus hijos, dos de ellos pequeños y uno que esta próximo a nacer.

A estas alturas y como muchos sabrán, Adam Levine habría mantenido conversaciones comprometedoras con Sumner, tan comprometedoras que incluso le pidió permiso para ponerle su nombre a su próximo bebé.

Adam Levine da la cara

Tras las acusaciones que salieron en su contra el famoso cantante decidió romper el silencio y justificarse ante los rumores que surgieron sobre él y su infidelidad.

"Se hablan muchas cosas de mí en este momento y quiero aclararlas", escribió el líder de Maroon 5 en un comunicado que publicó en las historias de su cuenta verificada de Instagram.

"Me faltó un buen criterio para hablar con alguien que no fuera mi esposa de CUALQUIER forma coqueta", escribió Levine. "No tuve una infidelidad, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida", añadió.

Aunado a lo anterior, Levine intentó calmar las cosas al asegurar que la conversación que tuvo con la modelo se había vuelto inapropiada y que había tomado medidas para mantenerlo a raya con su familia.

"Mi esposa y mi familia son todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer", continuó.

"Nunca lo volveré a hacer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo superaremos juntos".

Sumner no fue la única, hay otras mujeres

Además de Sumner, dos mujeres más han acusado al líder de Maroon 5 de enviarles mensajes inapropiados a través de las redes sociales.

Bajo el hashtag #ExposeAdamLevine, las jóvenes mostraron parte de las conversaciones que tuvieron con el cantante y en las que, aseguran, les habría hecho insinuaciones de tipo sexual

Una de ellas, de nombre Maryka, compartió algunas historias de Instagram en las que se puede leer una pequeña parte de los textos que Levine le envió, donde halaga su figura y hasta le hace “bromas” subidas de tono: “distráete co*iendo conmigo”, escribió el famoso. Más tarde, le envió un breve video privado diciendo: 'Soy estúpido'.

