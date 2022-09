Maribel Guardia revela que le deprimen sus canas

Maribel Guardia es una de las mujeres más hermosas de México, ya que durante años, su gran belleza y carisma ha sido alabada por miles, quizá millones de personas, quienes reconocen que a pesar de que la actriz ya pasa de los 50 años, aún se conserva bien físicamente, tanto de cuerpo como de cara.

Y a pesar de la indiscutible seguridad que posee de ella misma, sorprende saber que recientemente compartió uno de sus temores, ya que según ella “se deprime si se llega a ver una cana”.

Dicha declaración la hizo a los medios de comunicación y aseguró que para ella no es una opción lucir sus canas, como en su momento lo han hecho figuras del espectáculo como Verónica Castro y otras.

“En cuanto salen (las canas) digo, ‘no chicas, voy contra ustedes’. Al salón se ha dicho y si no, hasta me tiño yo sola el pelo”, añadió.

Sobre las compañeras que sí optan por dejarse ver con su cabello natural opinó, “admiro a las compañeras que son así (que se dejan las canas) porque sé que logran despojarse de esa vanidad”.

Maribel también compartió su secreto para verse siempre bien, “mi actitud es levantarme, darle las gracias a Dios, mi actitud de alegría y darle también valor a que el cuerpo es el vehículo del espíritu y que tienen que tratarlo bien, no solamente comiendo bien, haciendo poquito ejercicio y arreglándolo tantito”.

Finalmente, Maribel destacó que le gustaría ser como Jacqueline Andere, “a mí me gusta verme bien, creo que hasta el último día voy a ser como tipo Jacqueline Andere, que nunca la ves en fachas, que le gusta siempre andar bien arregladita”.

Pues agregó que a su esposo le gusta verla siempre bien arreglada, “nunca me verás en fachas total. Me gusta que (mi marido) me vea arregladita, recién bañada, perfumada, soy de ese tipo de mujer”.