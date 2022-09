El insólito secreto tras la extraña muerte de Brittany Murphy

Brittany Murphy es una de las actrices que más ha marcado el mundo de la actuación, y es que su gran talento y carisma la llevaron a ser reconocida a nivel mundial en poco tiempo, y tanta era su fama que muchos lamentaron, en su momento, enterarse de que la actriz había fallecido a tan corta edad.

Cabe señalar que a estas alturas de la vida, Brittany es recordada por su interpretación en la película “Clueless”, en donde interpretó a una chica nueva y poco agraciada que después se hizo muy popular. Además de eso la ya recordada actriz, también tuvo papeles muy especiales en las cintas de “Girl”, “Interrupted” y “8 Mile”.

También puedes leer: Estos famosos apoyan al “Canelo” Álvarez y no han dudado en testificar su encuentro con él



Y ahora a 13 años de su fallecimiento, su historia sigue dando de qué hablar, pues para muchos sigue siendo un misterio la forma en que partíó de esta vida, pues murió de forma repentina y en su casa de Hollywood Hills a los 32 años.

De acuerdo a la información que se dio en ese momento, ella habría fallecido por “causas naturales”, es decir, por una combinación de neumonía, deficiencia de hierro e intoxicación por múltiples sustancias (no necesariamente ilegales).

Algo que llama la atención es que el pasado 14 de octubre, HBO estrenó un documental titulado ‘What Happened, Brittany Murphy?’, el cual estuvo dirigido por Cynthia Hill, quien se interesó no solo por el legado de la actriz, sino por el misterio que envuelve su muerte, la relación con su esposo Simon Monjack y los cabos que quedan por atar después de más de una década.

Quizá te interese: Ryan Reynolds se hace colonoscopia al perder una apuesta, pero el "castigo" le salva la vida

¿Porqué a nadie convenció las causas de muerte de la actriz?

Como bien mencionamos al principio, Brittany estaba construyendo una carrera brillante, era talentosa y estaba escalando rápidamente a la cima de la fama, de hecho, Richard Corliss dijo que su carrera se quedó corta pues “no ganó la aclamación que soñó y que pudo haber merecido”.

Para justificar, de alguna manera, la muerte repentina de la actriz, el “The Hollywood Reporter” aseguró que ella lidiaba con varios problemas de salud, de los cuales uno se había generado por un accidente de auto, el cual la llevó a tomar medicamentos para tratar las convulsiones. Además de lo anterior, el mismo medio indicó que podía tener ciertos inconvenientes con su físico dado que esperaba verse más alta por medio de la delgadez.

Te recomendamos: Gwen Stefani aparece irreconocible con nuevo rostro y sus fans están decepcionados | FOTOS

¿Su esposo estaba relacionado a su muerte?

Cabe señalar que después de que se sacaran múltiples teorías sobre la muerte de Brittany, la que más salió a relucir fue la que involucraba a su esposo, y es que el guionista británico Simon Monjack, “casualmente” falleció cinco meses después que su esposa y en la misma casa.

En el documental de ‘HBO Max’ se encargaron de investigar quién fue el esposo de la actriz, y descubrieron que tenía un importante secreto: tuvo un hijo con una mujer de apellido Ragsdale, con quien se había comprometido.

“Cuando llegué a mi pequeño estudio en Nueva York, lo llamé y me respondió. Le dije: ‘Simon, llegué a …’ y antes de que pudiera pronunciar esa frase, me colgó. Me dejó embarazada y abandonada”, aseguró Ragsdale ante las cámaras. Según informó la revista ‘People’, Brittany no sabía que su esposo tenía un retoño con otra mujer.

También puedes leer: ¿Leonardo DiCaprio estrena romance con Gigi Hadid? | FOTOS

En entrevista con ‘Vanity Fair’, la directora Hill narró que habían entrevistado a varias personas cercanas a la actriz, gente que se había relacionado con ella durante años. Según la directora, Monjack alejó a Brittany de todo el mundo. “Él encontraría formas para aislarla”, aseveró.

En la misma entrevista, la directora habló de la sorpresa que sintió cuando la misma madre de Monjack aseguró que su hijo era “económico con la verdad”.

En una entrevista con ‘Hollywood Reporter’, una de las últimas declaraciones que brindó a los medios, Monjack mencionó que a su difunta esposa no le gustaba quedarse en su casa.

“Cada vez que conducíamos hasta Sunset, Brit decía: ‘Por favor, ¿podemos quedarnos en el hotel Beverly Hills?’ Yo decía: ‘Cariño, tienes que ser realista. Tenemos nuestra propia casa, vamos a quedarnos allí”, dijo en ese entonces.

El último respiro

En noviembre, más o menos un mes antes de la muerte ‘aún sin resolver’, Brittany estuvo con su esposo y con Sharon, su madre, visitando Puerto Rico. Se supo que Simon y Sharon se enfermaron y luego ella se contagió, lo que la llevó a tomar todo un cóctel de medicamentos, tanto de prescripción médica como de venta libre.

“Tomó el antibiótico Biaxin, pastillas para la migraña, medicamentos para la tos y un aerosol nasal de venta libre. También había tomado un medicamento contra la depresión (fluoxetina), un anticonvulsivo (Klonopin), un antiinflamatorio (metilprednisolona) y un bloqueador beta que le dio Simon. También vicoprofen para aliviar el dolor de su período”, narró el cubrimiento de ‘The Hollywood Reporter’.

Quizá te interese: Yalitza se hace su primer tatuaje sin la aprobación de su mamá

No dejaba de ser una cantidad peligrosa de medicamentos en un lapso corto. El citado medio también indicó que la laringitis de Brittany estuvo empeorando durante sus últimos 10 días de vida.

“También estaba debilitada por su período, el segundo en un mes, que le estaba causando una anemia”, informó. De regreso del no muy afortunado viaje, la joven actriz perdió la conciencia en el baño de su casa.

“Cuando Brittany colapsó alrededor de las 8 a. m., Sharon acercó a su hija y le gritó a Simon, quien le dijo que llamara al 911 mientras él movía a Brittany a la ducha”, indicó ‘The Hollywood Reporter’. Lo anterior, es tan solo una parte de cómo es que la actriz terminó en el hospital y fue declarada muerta.