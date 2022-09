Realme C35, un equipo sencillo y de batalla

Estamos ante un nuevo smartphone de la compañía con sede en China, realme, y ahora evaluamos el realme C35, un equipo de entrada diseñado para resistir un día ocupado con especificaciones modestas y a un precio accesible, por ello aquí te decimos qué puedes esperar de este equipo, qué es lo mejor de él y qué es lo que nos quedó a deber.

¿Un día largo y con mucho qué hacer? Un smartphone listo para la batalla

El Realme C35 está equipado con los componentes necesarios para ejecutar tareas cotidianas sin sacrificar calidad ni rendimiento, por lo que dentro del celular encontrarás:

Pantalla Full HD de 6.5 pulgadas

Procesador Unisoc T616

Android 11

64 GB de almacenamiento expandible mediante tarjeta MicroSD

4 GB de memoria RAM

Lector de Huella digital y reconocimiento facial

Puerto USB tipo C y entrada para auriculares 3.5 mm

Lector NFC

5,000 mAh de capacidad en la batería y carga rápida de 18 W

Con este equipo pudimos ejecutar sin problemas hasta 10 aplicaciones en segundo plano sin ralentizarse, como Facebook, Whatsapp, Tik Tok, Google Chrome, Microsoft Word, Microsoft Excel o y todo ello escuchando Spotify en segundo plano. Además, fue posible navegar sin problemas en las redes sociales mientras se reproducía la vista miniatura de aplicaciones como Youtube o Netflix, por lo que, en resumen, no tendrás problemas para hacer tus tareas y actividades de todos los días al usar este equipo.

Para el rendimiento en gaming, el Realme C35 tuvo un buen desempeño ejecutando títulos demandantes, aunque con una calidad gráfica media y baja, pero con una buena estabilidad y con caídas de fotogramas en pocas ocasiones en juegos como Apex Legends Mobile que lo ejecuta a 30 fps, Call of Duty Mobile, Genshin Impact y Rocket League Sideswipe. Por lo que en juegos más ocasionales como Clash Royale, Candy Crush, Pokémon Go o Crash Bandicoot on the Run, el rendimiento fue muy agradable también.