Hugh Jackman regresa como Wolverine en "Deadpool 3" junto a Ryan Reynolds

Hugh Jackman vuelve a la piel de Wolverine en la tercera entrega de “Deadpool” fue Ryan Reynolds quien confirmó la noticia en el avance que Marvel Studios lanzó.

Lee también: Victoria Beckham se borra tatuaje dedicado a David Beckham y surgen rumores de crisis matrimonial

La tercera parte de la saga de “Deadpool” será la primera que incluida en el MCU, una de las ideas sería que Deadpool y Wolverine formaran parte de las colisiones entre universos desatados por el viaje multiversal realizado por Dr. Strange.

Sin embargo, tras el anuncio los fanáticos quedaron confundidos ya que en la película “Logan” el personaje de Jackman muere.

A través de sus redes sociales ambos actores se reunieron para esclarecer las dudas que generó la noticia.

“Logan tiene lugar en 2029. Algo totalmente diferente. Logan murió en Logan. Sin tocar eso. Lo que realmente sucede en nuestra película…”, se le escucha decir a Reynolds hasta que comienza a sonar “Wake Me Up Before You Go-Go” de Wham!, lo que provoca que las voces de los actores sean inaudibles.

Lee también: Geraldine Bazán se alegra de la "separación" entre Irina Baeva y Gabriel Soto

Eso quiere decir que hasta el momento no tenemos claridad de loq que veremos en la nueva película que se estrenará en septiembre de 2024.