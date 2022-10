Fans de Nodal corean insultos para Belinda durante Palenque y él no los detiene

Muchos ya no saben qué pensar de Christian Nodal, y es que desde que terminó su compromiso con Belinda se ha mantenido constantemente en el tema de conversación de las redes sociales, y no de forma positiva.

Cabe señalar que el cantante de regiomontano ha protagonizado diversos escándalos, entre los cuales resaltan la rapidez con la que inició su romance con la rapera Cazzu, los dimes y diretes que ha tenido con algunos artistas e incluso su disquera, y por si fuera poco por la forma en que ha reaccionado ante las personas que insultan enfrente de él a su ex pareja, Belinda.

Hacemos mención de lo anterior ya que hace algunas semanas se hizo viral un video en donde se ve al cantante chocando las manos con un hombre que le lanzó un insulto a Beli, como dando a entender que se alegraba de lo que sus oídos estaban escuchando.

Dicha reacción causó impacto en varios internautas, ya que fue duramente criticado por no respetar o poner un alto a quien ofendía a su ex pareja.

Y no obstante con lo anterior, algo similar sucedió apenas, cuando en pleno concierto decenas de personas corearon al unísono un insulto hacia la intérprete de “Luz sin gravedad”.

Por lo que se puede ver en el video que ya es muy popular en la red, todo ocurrió cuando el cantante tuvo su primer concierto en vivo en el Palenque de Fiestas Guadalajara, ahí, miles de asistentes, además de corear las canciones de Nodal, crearon una lluvia de insultos hacia Belinda.

Ante lo que muchos escucharon y vieron en el video, se esperaba que Christian pidiera algún tipo de respeto, sin embargo, esto no pasó, y al contrario lo único que salió de su boca fue: "Se los dije antes yo no puedo cuidar la boca de todo el mundo", cuestión que nuevamente lo puso en el ojo del huracán, ya que diferentes medios de comunicación apuntaron que el tiene voz y voto para calmar la situación en su concierto, pues es una dura falta de respeto hacia su ex y a las mujeres.

