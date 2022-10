Alejandra Guzman muestra RX de su cadera tras la caída que le hizo parar su concierto

Al parecer Alejandra Guzmán no se ha podido recuperar de la caída que tuvo hace unos días en el concierto que ofreció en el Centro Kennedy de Washington D.C, de hecho, es probable que tenga que cancelar una serie de presentaciones que ya tenía programadas para los siguientes meses.

Ahora más que nunca, queda claro el compromiso que la cantante mexicana tiene con sus fans, ya que les compartió una radiografía mediante su cuenta de Instagram para informarles que ya se encontraba mejor de salud y que estaba en reposo.

En la imagen que se puede ver en sus redes sociales, se aprecia que el fémur de la cantante está unido a la pelvis mediante dos prótesis de titanio en cada lado. Al caer en el escenario, se le dislocó la prótesis y tuvo que ser trasladada urgentemente a un hospital.

“A veces puede pasar, nunca me había pasado pero pues en el Kennedy Center me pasó. Sepan que estoy bien, los quiero mucho. No hay fractura”, dijo ‘La Guzmán’ a través de un audio que envió a los medios de comunicación.

Algo que mencionar es que la prótesis se conecta directamente al hueso más grande la pelvis, que es el hueso ilion de los tres que conforman la cintura pélvica y también se conecta a la columna vertebral a cada extremidad inferior.

Es importante recordar que los problemas de salud en la zona pélvica que padece la cantante son consecuencia de una cirugía a la que se sometió para aumentar el tamaño de sus glúteos pero le inyectaron una sustancia que le provocó una fuerte infección en 2009.

Desde aquel entonces, la famosa se sometió a más de 20 intervenciones quirúrgicas con las que llegó a tener dificultades como el peligro de que se le amputara una pierna así como la mala cicatrización en una de sus heridas.

