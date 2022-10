Anahí, Christian Chávez y Christopher Uckermann cantaron éxitos de RBD en boda de Maite Perroni

Recientemente, las redes sociales se llenaron de múltiples felicitaciones hacia Maite Perroni y Andrés Tovar, luego de que circulara la noticia de que que habían contraído nupcias y que por fin se habían convertido en marido y mujer.

Cabe señalar que para este gran festejo, la pareja preparó un show muy especial para sus invitados, ya que reunieron a algunos integrantes de la famosa agrupación RBD.

Fue así, que el pasado 9 de octubre la protagonista de “Triunfo del amor” se convirtió en la penúltima de “Rebelde” en contraer matrimonio, de esa forma, ahora es Christopher Uckermann quien queda pendiente en el tema del matrimonio.

Al estar la mayoría de los integrantes presentes, no dudaron ni un momento, en interpretar dos de los éxitos que los hicieron famosos: “Sálvame” y “Rebelde”.

De hecho, en los videos difundidos por Anahí, Christian Chávez y Christopher Uckermann, se puede ver a Perroni haciendo un círculo con ellos, todos están abrazados y cantando a todo pulmón las canciones que los hicieron famosos.

Por supuesto que ante lo que estaba en la red, las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, ya que muchos se emocionaron justamente porque son pocas las veces que se han reunido después de que aquel proyecto finalizara.

“Ahora sí las tres chicas están felizmente casadas y aunque en el caso de los niños las cosas no han pintado muy bien, me llena de amor que Maite está logrando su sueño de enamorarse de verdad e incluso casarse”. “Esta versión de Rebelde y Sálvame es más que especial, no se trata de trabajo, de un concierto más en la larga lista que hay y podría haber, sino de algo entre cuatro hermanos que toda la vida los unirá dichas melodías”. “Chris casi llorando mientras Any le canta casi al oído a Mai y Ucker buscando un micrófono para hacerle segunda, fue icónico”, son algunos de los comentarios que los fans les dejaron.

Por otra parte, Angelique Boyer fue otra de las grandes luminarias que asistieron, ya que además de que trabajaron juntas justo en Rebelde, su pareja y también galán de telenovelas Sebastián Rulli es otro grande amigo de la actriz.

Los grandes ausentes de la noche fueron Dulce María y Alfonso Herrera, pues aunque por el momento se desconocen los motivos, las declaraciones de Paco Álvarez, esposo de ella, ya habían dejado entrever que la agenda laboral haría posible su presencia en la boda.