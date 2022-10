Según maestro del tantra oler la axila de tu pareja hace que el amor aumente

Casi siempre escuchamos a través de la publicidad que los olores corporales son vergonzosos, sobre todo cuando se relacionan con la falta de higiene o el simple sudor.

De hecho vemos que para contrarrestar estos olores, la industria cosmética se ha dado a la tarea de sacar una gran variedad de productos con la única finalidad de perfumarnos y esconder el olor natural que posee nuestro cuerpo.

Tanto ha causado relevancia lo anterior, que cuando vamos al supermercado podemos percatarnos que cada vez hay más variedad de shampoos, acondicionadores, jabones, cremas, desodorantes, etc, y es así como este tipo de productos ya son parte de las necesidades básicas.

Relacionado a lo anterior, hoy hablaremos de las feromonas, que para nada están relacionadas a un olor químico, sino que son parte del cuerpo al natural y juegan un papel muy importante al momento de la atracción sexual.

Justo por lo anterior, recientemente se hizo popular la idea de un tantra master que asegura que es una buena idea oler la axila de tu novia.

“Las mujeres tienen un aroma en el sobaco”, explica el autodenominado Tantra Master. “Las mujeres tienen un aroma en la axila que es un aroma verdaderamente delicioso. No es sucio, no hay que confundirlo con algo sucio. En esa parte hay una gran carga de la energía radiónica, galáctica femenina”. La energía radiónica, si tú también tienes la duda, es parte de una creencia en que el cuerpo tiene ciertas ondas y frecuencias que determinan su estado de salud. No está probado científicamente, pero you get the idea.

Entonces, el consejo del maestro es el de oler, suavemente, la axila de la mujer: “Te aconsejo poner tu nariz y oler delicadamente esa zona. A lo mejor un poco a la distancia, después acercarte más, y vas a ver cómo aumenta el amor, cómo aumenta el vigor”.

Y aunque el maestro lo presenta como un consejo para hombres, no necesariamente tienes que ser hombre para oler la axila de tu novia y enamorarte más de ella. Quizá el mundo sería más bello y todos seríamos más felices si olfateáramos la axila del ser amado de vez en cuando.

