Fans preocupados por Amaia Montero tras foto que comparto en sus redes sociales

Amaia Montero, quien fuera la vocalista de la agrupación La Oreja de Van Gogh, despertó gran angustia en sus seguidores tras compartir una fotografía donde se le ve visiblemente deteriorada.

La imagen la muestra despeinada, con el rostro serio y con un semblante triste, lo que causó gran revuelo entre sus seguidores, quienes dividieron opiniones, pues varios usuarios aseguran que forma parte de la promoción de su próximo álbum, mientras que otros dicen que no la está pasando bien, incluso hay quienes piensan que su cuenta fue hackeada.

Sin embargó, no es la primera vez que la salud mental de la cantante española es cuestionada, pues en 2020, se despidió del ojo público con un escueto "hasta pronto” y en 2018 se hicieron populares unos mensajes en Twitter en los que parecía que se retiraría de la música: "The game is over (el juego se ha acabado)" y "Empezando a despedirme y empezando por el principio".

Hasta el momento la intérprete no ha hecho ningún comentario al respecto.