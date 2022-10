Adiós rivalidad: Hailey Bieber y Selena Gomez acaban con rumor de enemistad con estas fotos

Durante la gala del Museo de la Academia, Hailey Bieber y Selena Gomez coincidieron y no dudaron en tomarse una fotografía rompiendo con los mitos de rivalidad entre ellas, esto después de que se especulara que Hailey había sido la causante de la ruptura entre Selena y Justin Bieber.

Lee también: Así fueron los XV años de la hija del "Canelo" Álvarez



Entre 2010 y 2018 la intérprete de “Calm Down” y el cantante de “Baby” mantuvieron una relación intermitente, lo que llamó la atención fue que pocos meses después del rompimiento definitivo de los famosos se dio a conocer que el canadiense salía con la modelo.

Desde entonces la sobrina de Alec Baldwin fue vista como “la tercera en discordia” y era constantemente atacada por los seguidores de la exestrella de Disney.

En una reciente entrevista la estadounidense, de 25 años, aseguró que nunca se interpuso en la relación de Bieber y Gomez.

"Cuando él y yo comenzamos a conectarnos o algo por el estilo, él nunca estuvo en una relación, nunca, en ningún momento. Meterme en las relaciones de alguien no es lo mío. Simplemente nunca haría eso. No estaban en una relación en ese momento, pero sé que hay una larga historia allí. Y no es mi historia", expresó.

Lee también: Hijo de Shakira cobra 10 mil euros a fan por una foto con la cantante



La fotografía que está causando revuelo en redes sociales fue tomada por Tyrell Hampton, quien acompañó la publicación con la descripción “giro de la trama”, pues con la instantánea se terminan los mitos de “enfrentamientos” entre las dos celebridades.

Hailey y Justin Bieber acaban de celebraran su cuarto aniversario de casados.