Jesse Williams regresa como actor invitado en la temporada 19 de Grey's Anatomy

Recientemente, a muchos sorprendió la noticia de que Jesse Williams volverá a la serie Grey’s Anatomy como actor invitado, y no es para menos ya que su personaje de Jackson Avery, el cual salió en la temporada 17, se ganó el cariño y el reconocimiento de los millones de fans que tiene esta producción.

Aunque esta vez no lo veremos rondar los pasillos del Grey Sloan Memorial Hospital, si lo podremos ver como actor invitado, precisamente en el quinto episodio de la decimonovena temporada de la serie.

Además de lo anterior, Jesse se encargará de dirigir el cuarto capítulo de la popular serie médica.

"When I Get to the Border" es el nombre del episodio donde Meredith (Ellen Pompeo) hace un viaje hasta Boston, lugar donde reside Jackson (Williams) tras haber dejado Seattle. En este reencuentro ambos personajes se pondrán al día de sus vidas. Cabe resaltar que también volveremos a ver a Catherine, la madre de Jackson, quien es interpretada por Debbie Allen, la productora ejecutiva y directora de la serie.

A la par, los fans de Grey’s Anatomy también verán a Bailey (Chandra Wilson) y Addison (Kate Walsh) hacen un viaje por carretera para ser voluntarias en un centro de planificación familiar, pero el embarazo ectópico de una paciente provoca complicaciones. Por otra parte, los internos jugarán a ser detectives sobre la relación de Lucas (Niko Terho) con Amelia (Caterina Scorsone).

El episodio se transmitirá el 3 de noviembre en EE.UU. a través de ABC, y hasta 2023 en Sony Channel para el público de Latinoamérica.