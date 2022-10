Miss Inglaterra 2022 sufría bullying por su cabello; Ahora es la primer pelirroja en recibir la corona

Recientemente, se dio a conocer que una estudiante de Ingeniería Espacial que lleva por nombre Jessica Gagen se convirtió en Miss Inglaterra 2022.

Lo interesante de esto es que ella además de estudiar una carrera relacionada a la ciencia y a la tecnología, tiene 26 años y es pelirroja, una característica poco usual entre las mujeres que participan en estos concursos y por la cual sufrió de acoso cuando estaba en la escuela.

Jessica fuer coronada como Miss Inglaterra en la prestigiosa final del concurso celebrada en Birmingham la noche de ayer.

Retomando un poco lo que comentamos anteriormente, la joven estudiante por mucho tiempo fue intimidada por sus mechones pelirrojos en la escuela, y justo por eso nunca se imaginó que se convertiría en la primera pelirroja en ser coronada en los 94 años de la historia de Miss Inglaterra.

Cabe destacar que ella venció a otras 30 reinas de belleza, llevándose así el premio del prestigioso certamen.

Su victoria se produce después de superar el acoso escolar en la escuela secundaria, que incluye ser golpeada, escupida e incluso quemada, todo gracias a sus mechones naturalmente pelirrojos.

Jessica, quien ahora representará a Inglaterra en Miss Mundo, también fue objeto de insultos, le arrojaron cosas a la cabeza y la obligaron a comer su cena escolar en los baños en un intento por escapar del abuso.

Su confianza, destrozada por los crueles compañeros de clase, creció lentamente después de que la estudiante fuera contratada por una agencia de modelos siguiendo sus A-Levels.

"Durante la escuela secundaria se burlaron de mí por ser pelirroja”.

"No lo mencioné mucho durante la competencia del año pasado porque creo firmemente en dejar la negatividad en el pasado, pero nunca hubo una Miss Inglaterra pelirroja".

La ganadora enfatizó que cree que es "importante educar a las personas sobre lo que enfrentan los pelirrojos en la escuela" para empoderar a los niños que pueden estar experimentando lo que ella pasó.

"Me insultaron en el diario, y aunque no creo que los niños estuvieran siendo maliciosos al hacerlo, definitivamente hubo momentos en que lo fueron", agregó. “Solía enojarme mucho por todo esto, pero estoy decidida a mostrarles a los niños que enfrentan lo mismo que no sucederá para siempre".

