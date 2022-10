Hermana de Amaia Montero habla por primera vez sobre el estado de salud de la cantante

Amaia Montero ha preocupado a todos desde una de las últimas publicaciones que hizo en su cuenta de Instagram, en donde se le ve en muy mal estado físico, desaliñada y hasta deprimida.

No obstante con la apariencia, la cantante insinuó por escrito que estaba atravesando por un momento difícil y que le costaba trabajo sentirse bien.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿de qué me sirve la vida?”, escribió la cantante como respuesta a una fan que le había preguntado cómo se sentía.

Después de eso, impactó a todos que nadie supiera sobre su paradero, de hecho cuando se le cuestionó a su hermana sobre eso no supo qué decir.

O al menos, hasta hace un par de horas, cuando salió a dar la cara y confesó que Amaia “no estaba atravesando por un buen momento”.

Lo anterior, Idoia Montero lo comentó en el programa Espejo Público de Antena 3, luego de ser cuestionada sobre las imágenes que recientemente Amaia compartió en sus redes. Durante la entrevista, también quiso dejar claro que ella no es la representante de la cantante de 46 años y que ella no es la persona ideal para responder sobre la salud mental de su hermana.

De acuerdo con El Español, fuentes cercanas a la intérprete aseguraron que “se encuentra arropada sobre todo, por su hermana Idoia y su madre, Pilar Saldías. Ellas son su núcleo duro y su sostén, pero no son las únicas”. Además de eso, tiene un sólido círculo de amistades que están a su lado en las buenas y las malas. “Ella cuenta con un ejército de amigas que están ahí siempre. También amigos”, agregó el informante al diario.