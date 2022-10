Hombre se entera que su novia tiene 4 hijos el día de su boda

Ya nos estamos acostumbrando a que cientos de personas con historias comunes se hagan virales a diario en las redes sociales, como por ejemplo la que te contaremos a continuación en donde un hombre se convierte en el protagonista al enterarse de que su futura esposa tiene cuatro hijos.

Por lo que se puede ver en la red, todo ocurrió en Nigeria y según lo contado por Upsocl citando a CorrectNG, el hombre se enteró de que su futura esposa ya era madre, justo en el momento en que intercambiarían votos.

Ante la noticia, el hombre solo pudo molestarse, pues llevaba cuatro años con ella y se le ocurrió confesarlo, justo el día de su boda.

“¡Cuatro años, y ella recién me lo dice! Ella me acaba de decir que tiene cuatro hijos. ¡Ella recién me lo está diciendo!”, señaló el hombre en el video.

En el registro en tanto, se ve a la novia de rodillas en el suelo, al mismo tiempo que intentaba disculparse con el novio, quien seguía molesto por el hecho.

El video cuenta con más de 2 millones de reproducciones en TikTok y dejó diversas reacciones entre los usuarios.

“Si ella puede mantener eso en secreto, debe haber más que aún esconde”, “ella se lo merece, ¿cómo puedes hacer eso?”, “Si la historia es cierta, no culpo al novio en absoluto”, “¿Por qué no le dijo en su primera cita?” y “¿Por qué no se lo dice al hombre antes de la boda?”, fueron parte de los comentarios.

