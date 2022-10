Christian Nodal sube al escenario a fan que se parece a Belinda y le canta al oído | VIDEO

No todas las noticias son negativas en torno a lo que se dice de Christian Nodal, y es que en varias ocasiones hemos visto como busca cualquier oportunidad para sorprender a sus fans.

Uno de esos momentos ocurrió recientemente, justo cuando el cantante subió al escenario a una fan que se parecía nada más y nada menos que a Belinda, su ex novia, y le cantó al oído.

También puedes leer: ¿Cazzu esta embarazada? La rapera se marea en concierto y se rumora que Nodal va a ser papá

Sabemos que en la actualidad, el cantante de regiomontano se ha convertido en uno de los más populares del país, incluso más que Grupo Firme, Carin León, Natanael Cano, Banda MS Y Santa Fe Klan.

Justo por lo anterior, era de esperarse que su gira, la cual lleva por nombre “Forajido Tour” sea todo un éxito no solo en México, también en Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica.

Por supuesto que en varios de sus conciertos algunos de los presentes han tenido la oportunidad de acercarse de más al cantante, tal cual ocurrió hace unos días, cuando una joven le pidió a Nodal que le cantara.

Quizá te interese: Christian Nodal podría dar concierto gratis "Si Belinda está de acuerdo"

El intérprete de Dime cómo quieres no lo dudó un segundo y fue hacía ella para comenzar a cantarle, "Eres" fue la canción que Christian dedicó a su seguidora que a través de sus redes sociales confesó que era un sueño cumplido: “Aun no me la creo. Hoy me hiciste la mujer más feliz del mundo”, escribió.

Rápidamente el video comenzó a sumar visualizaciones y comentarios, de hecho, algunos internautas resaltaron que la joven del video tenía un cierto parecido a su ex prometida, Belinda.

¿Qué opinas? ¿Se parecen?

Te recomendamos: Reina de los amarres: Belinda abre show con oración que sus fans le compusieron