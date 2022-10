Tom Felton confiesa su amor por Emma Watson y habla sobre sus rehabilitaciones

Tom Felton se ha puesto en la mira de todos, y es que recientemente se dio a conocer su libro autobiográfico: “Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard”.

Como muchos sabrán, Tom se hizo mundialmente conocido por el personaje de Draco Malfoy que hizo en la saga de Harry Potter, y aunque la actuación es su fuerte, en esta etapa de su vida decidió experimentar por el camino de la escritura.

Y es así como en "Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard", se sinceró y expuso sus más oscuros e íntimos secretos como cuando pasó tres veces en rehabilitación debido a su problema con la bebida.

El actor de 35 años, confesó en el libro que solía refugiarse en el alcohol desde que era joven con la finalidad de ‘escapar’ de su estado mental en el que se encontraba en ese momento.

“Mi abogado a quien apenas había visto en persona me habló de una manera muy honesta: ‘No te conozco muy bien, pero pareces un buen tipo. Solo quiero decirte que esta es la intervención número 17 que hago en mi carrera por este motivo. Once de esas personas están muert*s. No seas el número doce’”, escribió.

Fueron las palabras de este hombre las que lo convencieron de que ingresara a un centro de rehabilitación en Malibú, del cual salió 24 horas después. Ya para su segundo ingreso tuvo que ser expulsado, pues incumplía constantemente con las reglas del lugar.

En el tercer intento, el joven cuenta que paso por una recaída, y para recuperarse de eso pasaron varios años para que recuperara la estabilidad. De hecho, Tom asegura que fue en ese momento que tomó cuenta de que en verdad tenía un problema y que debía hacerle frente.

“Del mismo modo que todos experimentamos problemas físicos en nuestra vida, también los tenemos mentales. No hay que avergonzarse por ello. No es un signo de debilidad”, dijo.

¿Un amor imposible con Emma Watson?

Otra de las confesiones que sorprendió a más de uno, fue que Felton estaba enamoramiento de Emma Watson, su compañera en Harry Potter, pero aseguró que nunca pasó nada entre ellos, pues solo se trató de un amor platónico de su parte cuando eran niños.

“La quiero y la admiro como persona de un modo que no podría explicar”, mencionó.

La propia Emma hace unos meses mencionó que ella también se fijó en Felton, con quien ahora mantiene una estrecha amistad.

“Entré en la sala donde dábamos clases particulares durante el rodaje. Nos habían puesto como tarea dibujar nuestra imagen personal de Dios y Tom había dibujado una niña sobre un monopatín y con una gorra puesta para atrás. No sé cómo decirlo, simplemente me enamoré de él”, dijo Emma en el especial grabado con motivo del aniversario de la saga.

En el mismo especial, Tom reconoció que se volvió muy protector con su compañera. “Siempre he sentido debilidad por ella y sigue siendo así. Siempre ha habido algo que es como... No sé, una especie de conexión”.