Esta es la razón por la que Jon Snow no tenía el cabello platinado como los Targaryen

Jon Snow se convirtió en uno de los personajes más importantes de una de las mejores series de toda la historia: Game of Trones, y por supuesto que dentro de la trama, en algún momento sorprendió a todos que fuera un Targaryen.

Cabe resaltar que esta familia tiene la característica de que conectan con los dragones y además sus integrantes tienen un peculiar color blanco en el cabello.

Justo por la razón anterior, a muchos sorprende que Jon Snow al ser uno de los descendientes de esta familia, no tenga el color platinado, y aunque por mucho tiempo se tuvo la duda, hoy te la resolveremos aquí.

El llamado príncipe prometido del que se habla desde el primer episodio de House of the Dragon, tiene una vida bastante triste, siendo señalado desde el comienzo de la serie como bastardo por ser aparentemente producto de una infidelidad de Eddard Stark (Sean Bean).

Con el pasar de los episodios de Game of Thrones se descubre que en realidad Jon Snow, el amante de Dhaenerys Targaryen (EmiliaClarke), es hijo de la hermana de Eddard Stark, Lyanna (Aisling Franciosi) y Rhaegar.Targaryen (WilfScolding), lo que lo convierte en el hombre de las profecías de Aegon El Conquistador.

¿Porqué no tiene el cabello plateado?

La razón del porqué no tiene el cabello plateado se explicó recientemente en la serie de House of the Dragon con el nacimiento de los hijos de Rhaenyra (Emma D’ Arcy), Jacaerys, Lucerys yJoffrey Velaryon.

Ante todo, Westeros, los tres personajes de House of the Dragon son hijos de la pareja conformada por Laenor Velaryon (John McMillan) y Rhaenyra Targaryen, lo que los hubiese convertido en Valyrios puros, la verdad es que son fruto de la larga relación adúltera de la rebelde princesa con Lord Harwing Strong (RyanCorr).

Al igual que los tres hijos de Rhaenyra, cuyos rasgos Strong terminan siendo más dominantes que los Targaryen, Jon Snow de Game of Thrones no hereda los rasgos de su padre Rhaegar por el simple hecho de que este se emparentó con una Stark, linaje que también predomina sobre el de los jinetes de dragón.

En la historia de Game of Thrones, las casas del norte parecen tener genes dominantes, lo que se demuestra con su cabello oscuro, razón por la cual la sangre Stark de Jon prevaleció sobre sus genes Targaryen. A pesar de no tener el pelo plateado, Jon Snow no es menos.

