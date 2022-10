¿Engaño? Muestran el rostro real de la "Angelina Jolie zombie"

Hace un tiempo, se hizo viral en las redes sociales una mujer que aseguraba que se había hecho múltiples cirugías estéticas para parecerse a Angelina Jolie.

Por supuesto que a muchos sorprendió su físico cuando mostró el resultado, pues en lugar de verse armoniosa, parecía como si estuviera “muerta en vida”, por lo extremadamente delgada que estaba de su cara y cuerpo.

Ahora que ya ha pasado un tiempo, resulta que la mujer zombie iraní nos engañó con todo lo que supuestamente se hizo, de hecho esto lo confesaría después de haber salido de prisión.

El tema de su transformación la llevo demasiado lejos, ya que supuestamente fue arrestada por haber cometido el delito de alterar su propia imagen, corrupción y blasfemia.

Sin embargo, recientemente se volvió a viralizar su verdadera imagen, luego de que Sahar - Fatemeh Khishvand, su nombre real- diera una entrevista. Al igual que hace dos años, Sahar Tabar aceptó que su rostro en realidad no ha sido intervenido por cirugías como hizo creer. Explicó que en realidad son efectos digitales y que no tiene un parecido a la ex pareja de Brad Pitt. "Estoy segura de que ya ni siquiera pondré Instagram en mi teléfono y mucho menos tendré una página", indicó.

Mientras según el medio El Tiempo e India TV News, el gobierno explicó que la mujer modificó su imagen por computadora. “Lo que viste en Instagram fueron los efectos de computadora que usó para crear la imagen". Y es que, desde hace algunos años, la doble de Angelina Jolie había llamado la atención por su gran parecido con la actriz. Además de que preocupó por su gran delgadez. A continuación te dejamos el video viral de la mujer que engañó a todo mundo con su rostro: