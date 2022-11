 Influencer arma colecta para comprar correas Gucci a sus perritos

Recientemente, un influencer causó polémica en las redes sociales, luego de que le pidiera dinero a sus seguidores para poder comprarle unas correas Gucci a sus perritos.

Santi Maratea, influencer argentino bajo el usuario de @santimaratea, causó controversia en sus redes sociales luego de publicar un video en donde contó a sus seguidores que realizaría una colecta de dinero con la finalidad de comprarle correas de la marca Gucci a sus perros.

De acuerdo con La Nación, en ocasiones anteriores el joven ya ha realizado diversas iniciativas para recaudar dinero para ayudar a personas u organizaciones que lo necesitan y de hecho logró juntar una gran cantidad para reconstruir el Hotel Gondolín de Villa Crespo que sufrió un atentado en contra de la comunidad LGBT+, sin embargo, su última iniciativa no correspondió a sus labores altruistas y por ello causó debate entre los internautas, pues busca dinero para consentir a sus mascotas con correas Gucci, las cuáles tienen un costo mínimo aproximado de 4 mil pesos mexicanos.

“Ya saben, cuando termino una colecta, ‘paso la gorra’ (...) el que quiere pone, el que no quiere no. Yo generalmente, la plata que recaudo la uso para comprar cosas boludas, frívolas, que nada tienen que ver con la solidaridad. Le quiero comprar a mis perros collares y correas de Gucci. Gucci sacó cosas para perros y dije: ‘¿Mis perros van a andar con un collar así normal en una veterinaria?’ Obvio que no, van a tener su collar Gucci”, dijo.

Cabe señalar que el joven justificó el deseo de comprar las correas para perros, diciendo que é consideraba que debía romper con el mito de “la solidaridad tiene que estar relacionada con la austeridad”, y que en caso de no donar dinero, puede gastarlo en lo que quiera, incluso en un lujo para sus perros.

“Y si yo la plata no se la doy a nadie, me la gasto en lo que se me canta el *rt*, básicamente es eso”, afirmó.

El joven dijo a sus seguidores que probablemente pueden colaborar desde $100 o $200 pesos argentinos, lo que es equivalente como a 30 pesos mexicanos.

