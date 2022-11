Internautas se indignan al ver la reacción de una ardilla cuando talan el árbol donde vivía

Una de las peores cosas que podemos presenciar como personas es que un animal sufra o se vea perjudicado por acciones de humanos.

Hacemos mención de lo anterior ya que recientemente, se hizo viral en las redes sociales un video en donde se ve a una ardilla desconcertada luego de que derribaron el árbol en donde vivía.

También puedes leer: Así captan a dos osos negros "bailando" y jugando en Saltillo | VIDEO



Por lo que se puede ver en los videos, la usuaria de TikTok @yvettedd0 comparte el momento justo en el un hombre tala el árbol en donde vivía el mamífero roedor.

Parece ser que al principio la ardilla no se percató de que su hogar ya no existía, no fue hasta que decidió dirigirse al sitio cuando se dio cuenta de que ya no estaba, y solo se paro en la parte de tronco que quedó.

Al respecto, usuarios de la red mostraron su indignación, incluso muchos pensaron que la usuaria que había subido el video había sido la responsable de que talaran el árbol.

Quizá te interese: Las orcas tienen un dialecto para comunicarse

Y aunque la versión anterior no se desmintió lo cierto es que la usuario después compartió un video en donde se veía que había mandado a construir un nuevo hogar para la ardilla.

Hubo personas que sintieron tan feo, que incluso le mandaron dinero a la joven para que tuviera un espacio donde habitar.

Por supuesto que a muchos preocupaba que en el árbol talado se hubieran quedado sus crías, por fortuna la parecer esto no fue así y la ardilla se ve muy bien.

Te recomendamos: Reaparece cucaracha carnívora que se creía extinta hace 80 años

De hecho la mujer siguió compartiendo videos en donde se le ve bien en su nuevo hogar y bien alimentada.