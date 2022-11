 Por esta razón Henry Cavill no quiso ser Edward Cullen en la saga de “Crepúsculo”

Henry Cavill es uno de los actores más talentosos, guapos y queridos de todo el mundo, y no es para menos, ya que en las películas que ha participado y por las que se ha hecho famosos siempre son el tema de conversación.

Al igual que él, otro de los actores que ha cautivado a millones de personas en todo el globo, es Robert Pattinson quien se hizo famoso gracias a su papel protagónico que tuvo en la saga de “Crepúsculo”.

Justo en este momento, te preguntarás, ¿qué tienen estos actores en común?, y bueno, es que recientemente se dio a conocer que si no hubiera sido Robert, Henry habría hecho el papel de Edward Cullen en la famosa saga de vampiros.

Pero de acuerdo a sus palabras, el rechazó ser uno de los Cullen debido a que no se enteró de la preferencia que tenía Sthephanie Meyer hacia él, sino hasta poco tiempo después de que se estrenó la primera película.

Además aseguró que la velocidad de los rumores y peticiones del gremio viajaban a otra velocidad, no existía Twitter o cualquier otra red social y esto, de alguna manera, pudo haber ayudado a Cavill de considerar la opción de convertirse en un vampiro rompecorazones.

"En absoluto, porque no sabía nada de la película. No sabía que querían contratarme e Internet no era la herramienta que es ahora, así que me enteré después. Me dije: 'Oh, vale, habría estado bien'", recordó Henry Cavill, quien se convertirá en un nuevo espía junto a la actriz mexicana Eiza González.

Aunque no ahondó más en el tema, estas declaraciones sacudieron al fandom de Crepúsculo, pues la saga entera podría haber alcanzado un destino distinto. Y no sólo eso, la carrera de ambos actores al considerar que la saga basada en los libros de Meyer comenzó en 2008, convirtiéndose en un trampolín para la carrera de Pattinson, tanto que fue elogiado como el nuevo Bruce Wayne en The Batman.

En el caso de Cavill, aunque ya contaba con años de trayectoría, alcanzó la gloria de la fama mundial con El Hombre de Acero como Superman, papel con el que regreso en Black Adam y que repitiera en Batman v Superman: El origen de la justicia y Liga de la Justicia.

¿Te hubiera gustado ver a Cavill como Edward Cullen?