Selena Gomez ya olvidó a la actriz que le donó un riñón; Asegura que Taylor Swift es su única amiga

Selena Gomez es el tema de conversación de las redes sociales y es que no obstante con el reciente estreno de su documental, el cual lleva por nombre “Selena Gomez: My Mind and Me”, la cantante está en la mira de todos por “olvidar” a algunas de las personas que la apoyaron mientras se encontraba atravesando esa etapa difícil en su vida.

Y es que en específico, decenas de internautas la criticaron por no mencionar en sus agradecimientos a “todas las personas que conoce” y que la ayudaron a sanar, como por ejemplo Francia Raisa, quien le donó un riñón.

Cabe señalar que dicha polémica comenzó luego de que Selena hiciera una declaración que aparentemente tenía la intención de promover su proyecto, pero salió mal al no mencionar a una de las personas que fue crucial para ella en cuanto al tema de la recuperación de su salud.

En plena gira para promocionar el material que tardó más de 6 años en ver la luz, la cantante pop concedió una entrevista hace unos días a la revista Rolling Stone, donde en un momento dado, mientras hablaba de su vida personal, la cantante y actriz mencionó de forma inesperada que su “única amiga en la industria” es Taylor Swift, olvidando por completo a la actriz Francia Raisa quien le donó un riñón.

“Nunca encajé en un grupo genial de chicas que eran celebridades. Mi única amiga en la industria realmente es Taylor, así que recuerdo sentir que no pertenecía”.

Ante la alta demanda de sus fans por conocer qué la había motivado a dar dichas declaraciones y olvidarse de la famosa que en el año 2017 le diera una nueva oportunidad de vida al hacerle una donación de un riñón, que en un primer momento ambas se mostraron muy unidas mientras compartían su historia con el resto del mundo, pero pronto dejó de vérselas juntas, Selena ha tenido que enfrentar las consecuencias de sus palabras.

“Siento no haber mencionado a todas las personas que conozco”, externó la cantante pop en respuesta a las críticas, aunque no abordó el tema de su amistad con la famosa actriz donadora de forma directa, ya que el distanciamiento entre ambas ha sido muy notorio.

