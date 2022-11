Belinda confiesa su admiración por Danna Paola; quiere que hagan un dueto

Belinda llamó la atención de todos recientemente, al declarar que en un futuro cercano le gustaría hacer un dueto con Danna Paola.

Cabe señalar que dicha declaración sorprende a más de uno, ya que hace un tiempo se crearon rumores de que entre ambas existía una enemistad.

Por lo poco que se sabe, “la enemistad” surgió debido a que la prensa mexicana con el paso del tiempo se ha encargado de generar “roces” entre ambas artistas debido a su popularidad entre el público mexicano y la similitud que existe entre sus canciones, ya que ambas hacen música pop.

Para liberar el malentendido, Belinda recientemente dijo en una entrevista que le hicieron en Ventaneando que admira mucho a Danna, pues considera que es una persona muy trabajadora y talentosa.

“A Danna Paola la admiro mucho, me parece una mujer muy talentosa, trabajadora. La admiro demasiado, le deseo siempre lo mejor y pues me encantaría, por supuesto, ¿por qué no?. Además, amo colaborar con mujeres. Las dos hemos estado en nuestras cosas, ocupadas, pero si se da en un futuro una colaboración y que sea algo que nos emocione a las dos, que nos inspire, por supuesto que sí”.

Además de lo anterior, Beli reveló que está lista para regresar a las telenovelas y le encantaría hacer un remake de ‘Rubí’, ‘La Usurpadora’ y ‘Marimar’. Además reveló que para finales de año tendrá una participación en una bioserie de un personaje muy famoso.