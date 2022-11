La invita a comer y nunca regresa del baño después de que lo batean

Muchas son las situaciones a las que a diario se enfrentan las mujeres, sobre todo con los hombres, quienes en algunas ocasiones pueden actuar de forma inesperada, justo como la historia que te contaremos a continuación en donde una chica se quedó esperando en un restaurante luego de que su acompañante la dejara solo porque le dijo que “eran solo amigos”.

Esta es la historia de Patricia, una chica originaria de Perú que se hizo viral en las redes sociales, luego de que compartiera en TikTok un video en donde contó que la habían abandonado en plena cita, con el plato de comida a la mitad y hasta con la cuenta por pagar.

Y es que su supuesto “amigo” la dejó a la deriva luego de que no obtuviera la respuesta que quería de ella, pues al parecer le molestó que le dijera que “solo eran amigos”.

“Un chico me invitó a comer y hace media hora que no regresa del baño”, escribió la TikToker.

En el clip, la joven muestra que está sentada en la mesa esperando a su amigo, quien dejó su plato y le dijo que iba al baño y jamás volvió.

La usuaria explicó que tristemente la razón por la que su cita salió corriendo del lugar fue porque minutos antes él le había preguntado: ‘¿qué somos?’ y ella le contestó que solo amigos.

Como era de esperarse, las reacciones en redes salieron a la luz y los internautas hicieron comentarios divertidos al respecto. Lo curioso, fue que varias mujeres adivinaron que la razón por la que huyó fue por decirle que solo son amigos.

“Es que fue al baño de su casa”; “Me indigna que no se acabara la salsa”; “Se olvidó la cartera suele pasar”; “Ahora sabrás el precio de la amistad”; “Seguro no dejabas el celular”; Seguro le dijiste que no estabas lista para una relación y por ahora solo quieres salir con amigos”; “Mejor eso que a que te hagan perder el tiempo cinco meses para luego decirte que aún no han olvidado a la ex y que es por la única que lo dejaría todo”, fueron algunos de los comentarios.

