 ¡Paren todo! Podríamos volver a ver películas de Tim Burton con Johnny Depp como protagonista

Sin duda, uno de los actores más queridos a nivel mundial es Johnny Depp, y no es para menos, ya que su extravagancia, carisma, altruismo y talento lo ha catapultado a la cima de la fama, y a pesar de que han pasado los años, él se mantiene dentro del gusto y aprecio del público.

Además de Johnny, uno de los directores más apreciados en la industria cinematográfica es Tim Burton, ya que su destacable trabajo en varias películas lo posicionan como una de las grandes mentes del Siglo XXI, y no es para menos, ya que ha sabido mostrar a través de la oscuridad un mundo lleno de enseñanzas.

También puedes leer: Johnny Depp quiere irse otra vez a juicio Con Amber Heard por esta razón

Y a este paso, te preguntarás ¿qué hacemos mencionando en esta nota a dos grandes personajes?, bueno, la respuesta es que recientemente, surgió en las redes sociales el rumor de que tanto el director como el actor podrían trabajar nuevamente en una producción de cine.

Dicho anuncio por supuesto que emocionó a más de uno, pues no hay duda de que sus mentes al ser fusionadas generan grandes historias.

Cabe señalar que Burton comenzó a poner en la mira de nuevo a Johnny debido a que ahora que está retomando su carrera podría ser un buen momento para hacer una película con él.

Quizá te interese: Johnny Depp será parte del desfile de Rihanna

De hecho, ya pasaron 10 años desde la última vez que ellos trabajaron juntos en un proyecto cinematográfico. Fue en la fallida Dark Shadows, que la crítica odió (pero que tiene un gran soundtrack y la actuación especial de Alice Cooper, le concedemos eso). Ahora, en entrevista con Reuters, el director dijo que está abierto a la posibilidad de trabajar con Depp.

“Si (Johnny Depp) fuera el actor correcto para el papel, seguramente”, dijo. “Creo que con cualquiera, simplemente, nunca trabajo con nadie, ni siquiera con mis amigos, no es como una fiesta. Siempre me gustaría intentarlo con él o con cualquiera”, dice Burton, quien también ha dirigido a su exesposa Helena Bonham Carter en cintas como Charlie y la fábrica de chocolates (2005), Big Fish (2003), El planeta de los simios (2001), El cadáver de la novia (2005), Sweeney Todd: El barbero demoniaco de la calle Fleet (2007), Alicia en el país de las maravillas (2010), Alicia a través del espejo (2016) y la mencionada Dark Shadows (2012). “¿Cuál es el papel? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Es lo correcto, es el personaje correcto? Tomo las cosas sobre esa base y no sobre otras”.

Te recomendamos: Jack Sparrow es el disfraz favorito para este Halloween tras juicio de Johnny Depp y Amber Heard



Por ahora, el proyecto más reciente de Tim Burton que podemos ver en la pantalla chica es Wednesday, su primera serie televisiva basada en el personaje de Merlina de Los locos Addams, que llega a Netflix el próximo 23 de noviembre.