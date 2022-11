China cancela ‘Black Panther: Wakanda Forever' por la pareja lesbiana que aparece

Muchas son las barreras que aún se tienen que derribar en el tema de la inclusión, y es que a pesar de la apertura mental que se ha visto en los últimos años, todavía hay naciones y personas que no aceptan en su totalidad a los miembros de la Comunidad LGBT+.

Sobre todo en este año, es cuando se ha visto más esta problemática, ya que aún hay personas que sufren de discriminación sobre todo por sus preferencias sexuales, un claro ejemplo de eso fueron las limitantes que puso el gobierno de Qatar a las personas homosexuales, quienes no podrán disfrutar del Mundial 2022, debido a que no pueden mostrar afecto en público y mucho menos su personalidad.

Aunado a lo anterior, hemos visto como en países como China han censurado en varias ocasiones películas que poseen escenas homosexuales o lésbicas, como de la que te hablaremos a continuación.

Y es que recientemente, circuló en las rede sociales que la nación china había censurado la película de “Black Adam: Wakanda Forever” por la pareja lesbiana que aparece en una de sus escenas.

Cabe señalar que la escena que causó revuelo dura tan solo 10 segundos, y tuvo que ser eliminada en Kuwait por un beso que se dieron dos mujeres.

Los personajes en esta escena son Ayo y Aneka, quienes son interpretadas por Florence Kasumba y Michaela Coel respectivamente.

Las dos tienen una relación y, en una brevísima escena (tan corta que incluso podrías perdértela si te distraes comiendo palomitas en el cine), se dan un beso.

El beso entre las dos Dora Milaje es incluso más inocente que el de ‘Lightyear’: es en la frente, nada subido de tono, seguido de un “gracias, mi amor”. Y aunque es un lindo gesto que no necesariamente tendría que significar que son pareja, la película no hace nada por ocultar la relación entre ambas (y no tendría que hacerlo). Por esa razón, ‘Black Panther: Wakanda Forever’ está prohibidísima en los cines chinos, como pasó con otras cintas de Marvel.

