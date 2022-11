Andrew Garfield habla sobre la presión social de tener una pareja y ser padre a sus 40 años

El amor no es tan fácil como muchos piensan, y es que hasta los famosos en más de una ocasión han tenido el corazón roto. Y si es que no está roto su corazón, pueden tener problemas con el tiempo, pues a pesar de su edad no tienen a lado una persona con quien compartir lo mejor de sus vidas.

Hacemos mención de lo anterior, ya que por una situación similar está pasando Andrew Garfield, pues asegura que ha llegado a sentir presión por no tener una relación estable e hijos a sus 40 años.

Cabe destacar que Andrew es uno de los actores más reservados del medio cinematográfico, pues pocas veces ha abierto su corazón y contado experiencias suyas.

Pero al parecer, lo anterior cambió hace poco, pues en una entrevista que concedió no solo habló de su carrera profesional, sino que también reveló su sentir respecto a la paternidad, pues sabe que al estar a punto de cumplir 40 años, ha llegado a sentirse “presionado socialmente” por el hecho de no tener hijos aún.

Debido a esa presión, el actor confesó que ha sentido culpa por el hecho de que aún no se ha establecido sentimentalmente y formado una familia antes de los 40 años. Además, aseguró que hay una sensación de extrañeza porque siempre pensó que de su grupo de amigos, él sería el primero en tener hijos, pero no fue así.

“Estoy aquí. Tratando de llenar mis días con tantas tonterías como pueda. Así que eso es interesante. Liberarme de la obligación social de procrear para cuando tenga 40 años ha sido algo interesante que hacer conmigo mismo”.

Aunado a esto, también reflexionó que no sabría por dónde empezar cuando se le preguntara por qué no es padre a los 40 años, ya que esto es una creencia que a los hombres se les impone desde pequeños, pues crecen pensando que para esa edad ya hubieran tenido al menos un hijo. Sin embargo, está tratando de aceptar que la vida no tiene un manual escrito y que a veces se vale improvisar.

“Se trata más de aceptar un camino diferente de lo que se esperaba de mí desde el nacimiento. Creo que tengo algo de culpa por eso. Y obviamente es más fácil para mí como hombre”…