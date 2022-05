Andrew Garfield anuncia su retiro temporal de la actuación

Sin duda alguna, el 2021 fue un año clave en la carrera de Andrew Garfield, con su esperado regreso en “Spiderman: No way Home”, su apareción en “Los ojos de Tammy Faye” y en el musical de Netflix, “Tick Tick... ¡Boom” que le valió su primera nominación al Oscar, por lo que nunca hubiéramos imaginado que el actor anunciaría su “retiro temporal” de la actuación.

Fue durante una entrevista con Variety sobre su reciente proyecto “By command of heaven” que el actor ha hablado del futuro, y de lo que ha conseguido en los últimos años en su carrera, soltando el bomazo.

"Voy a descansar un poco. Necesito calibrar y reconsiderar lo que quiero hacer ahora y quién quiero ser, y ser un poco una persona normal",

Andrew también ha confesado que necesita un tiempo para “sentirse normal” después del desgaste de la temporada de premios, asegurando que necesita parar para poder seguir y dar el máximo.

"Esa temporada es como estar en una lavadora. Necesito ser una persona normal durante un tiempo", confirmó Garfield. Y aunque la buena noticia es que su retiro solo será temporal, no ha compartido cuanto podría durar esto.

Sus inicios

Andrew Garfield comenzó su carrera en el cine estadounidense con la película "Leones por corderos", trabajando junto a Tom Cruise, Meryl Streep y Robert Redford. Su pequeña pero notable participación en la película dirigida por el propio Redford marcó el inicio de su destacada carrera en Hollywood.

La reciente noticia coincide con los rumores de que había rechazado la oferta de Sony para volver como Peter Parker, y una posible tercera entrega de “The Amazing Spiderman”. Y aunque Garfield se tomará un descanso, antes de esto podremos disfrutar un poco mñas de él como Detective Jeb Pyre, en Under the Banner of Heaven.