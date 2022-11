Critican a tiktoker por gastar en celular que se dobla en lugar de ponerle loza a su casa

Al parecer la falta de coherencia es algo que está presente en la vida cotidiana, y es que en general, las personas no actúan como piensan o sienten.

Para muchos esta característica es negativa, ya que puede hablar de una persona que no es responsable de sí misma ni de lo que sucede en su entorno.

Relacionado a lo anterior, hoy te queremos contar la historia de una tiktoker que fue criticada por tener el dinero para comprarse un teléfono que se dobla en lugar de ponerle loza a su casa.

Además de lo anterior, es importante mencionar que la joven de 21 años quien lleva por nombre Angelina Pineda, también fue criticada por tener más de 2 millones de seguidores, mismos que al parecer no le han ayudado a poder atender las problemáticas estéticas de su hogar.

Como extra a lo ya mencionado, Angelina también tiene cuenta de Onlyfans, situación que provocó las dudas de varios de los internautas, ya que muchos no concebían la razón por la cual no podía pagar lo que era necesario en su casa.

Ante las críticas, la joven no tuvo de otra que hacer un video intentando explicar la situación por la que estaba atravesando y aseguró que su casa estaba en esas condiciones debido a que le había caído un “huracán” y estaba en reparaciones.

“Ósea es verdad que no tengo losa, pero tengo el último teléfono que se dobla, el Flip4, mira nada más que cosita tan linda”, ironizó la joven de 21 años, quien publicó en su biografía de TikTok que vive en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador.

“Con goteras pero con teléfono último modelo mi ciela”, “El mío también se dobla, pero ya no prende”, “Teléfono y neveras más de 100 mil pesos mexicanos , si no tiene loza se entiende que es porque ahí no hay huracanes como por aquí”, “El flip 4 es el teléfono que se dobla más barato en su clase”, “En 6 meses se te va romper, así le pasó al mío”, comentaron algunos de los enterados del chisme.

