 Mujer de Uruguay asegura haber sido Frida Kahlo en su vida pasada

¿Crees en las vidas pasadas? Si la respuesta es sí, esta nota será de tu interés, y es que recientemente en las redes sociales se hizo viral el caso de una mujer que aseguró que era la reencarnación de la pintora Frida Kahlo.

La mujer que lleva por nombre Jessica González compartió un video en su cuenta de TikTok hablando sobre las razones que tiene para creer que fue Frida en el pasado.

Ella comienza su relato mencionando que ha tenido sueños recurrentes, los cuales recuerda a la perfección y le dan la señal definitiva de que ella vivió la vida de la famosa pintora.

“Te cuento mi historia de vidas pasadas. Fui Frida Kahlo”, dice la descripción del clip publicado por la tiktoker, quien aparece vestida con una blusa con bordados y una trenza, asemejando a la pintora mexicana.

En uno de sus relatos, la mujer afirma que de niña ella soñaba mucho con una casa con grandes ventanales:

“Todo comenzó cuando era pequeña y lo confirmé por primera vez hace tres años cuando fui a México. Soy una persona desde niña tenía sueños muy lúcidos y desde ese entonces tengo cuatro, cinco sueños que se repiten”.

Y asegura que para su sorpresa, al momento de visitar por primera vez La Casa Azul, de Frida Kahlo en Coyoacán se dio cuenta que ese era el lugar que constantemente aparecía en sus sueños, hecho que afirma la dejó completamente en shock

“Cuando entro al patio de la casa de Frida quedé en shock porque era el patio con el que soñaba desde que tenía siete años, mirara a donde mirara ya lo conocía, yo ya me había visto ahí', aseguró la joven.

No obstante con lo anterior, la mujer también asegura que en sus sueños cuando se veía frente al espejo, notaba que su ropa y accesorios eran similares a los que usaba Frida.

“He soñado que me estoy peinando, me hago trenzas, me miro en el espejo, sé que soy yo, pero es la imagen de Frida Kahlo. Me he soñado vistiéndome, poniéndome vestidos, la ropa que ella usaba yo he soñado con esos momentos”, explicó.

También sufrió accidentes

“Tuve dos accidentes, muy lejos de ser como el de Frida gracias a Dios, pero algo que me quedó y que creo que viene de ella es el pánico que viene de andar en ruta, me pasa cuando conduce alguien más”, explicó.

Esta serie de videos en donde explica la joven sus similitudes con Frida Kahlo a causado controversia en las redes sociales, pues mientras hay quienes la apoyan y creen en sus palabras, también hay quienes creen que sólo lo hace por conseguir reproducciones.

“Todos los que cuentan que fueron alguien su vida pasada, casualmente son personajes importantes’, ‘Yo sí te creo, yo fui a una ceremonia de Ayahuasca y descubrí mi vida pasada y fue importante hay libros y películas sobre mí pero no lo cuento por qué la gente no está preparada’, ‘Yo fui la llorona, sueño con ella una vez al mes , desde que soy pequeña, así que supongo que soy ella o su hija”, fueron algunos de los comentarios.