TikToker reta a todas las brujas de la red a maldecirlo y esto es lo que le pasó

Así como en la vida real, las redes sociales también están llenas de escepticismo, y es que son solo algunas las personas que creen en las cosas sobrenaturales, mágicas e incluso que tienen que ver con maldiciones.

Algo relacionado a lo anterior ocurrió recientemente en la red, y es que el caso de un joven se hizo viral en las redes sociales luego de pedirle las mujeres brujas que lo maldijeran, de hecho su intención de que esto ocurriera era tan grande, que incluso mando a una de ellas una fotografías y un mechón de pelo.

Esta es la historia de Ethan Keiser, un tiktoker que quiso demostrar si la magia existe o no.

Fue hace tres meses, cuando Ethan publicó un video diciendo que las personas que dicen ser brujas o tener poderes mágicos en TikTok son una farsa. Para comprobarlo se puso él mismo como ‘objeto de encantamientos’.

"Todas las brujas en TikTok son fraude y las desafié a que me embrujaran para probar su magia", dijo Ethan Keiser a finales de agosto.

Se llama Ethan Keiser y en Tik tok retó a la comunidad de brujas a que le maldijeran. Le hicieron como mil hechizos y, tres meses después al señor no le ha pasado nada. Ahora la comunidad de brujas dice que es un vampiro y por eso no le hace efecto 🤷🏻‍♂️🤔.pic.twitter.com/PRa7kzhueO — Juan Camilo  (@JuanCamilo) November 5, 2022

Le lanzan poderosos hechizos

Desde ese momento, el tiktoker comenzó a recibir cientos de videos a su nombre donde la hacían diferentes tipos de conjuros. Los videos han ido desde maldiciones verbales, hasta papeles quemados con su nombre escrito.

A pesar de las "malas" intenciones que tuvieron sobre él, nada de esto surtió efecto y la vida de Ethan siguió como venía. Todo en él está en orden.

Por este motivo decidió dar un paso más allá. Según narra, él le envió un mechón de cabello suyo, una fotografía y una prenda a una bruja en México para que le lanzara un maleficio. Tampoco funcionó.

“Esta bruja mexicana dijo que tenía más de 10 años de práctica ancestral y ella me lanzó un maleficio. Le envié por correo todo lo que me pidió, incluido un mechón de mi cabello, una foto mía y una camisa”, afirmó Ethan Keiser.

Según le dijo la supuesta bruja en México, los resultados de su hechizo se manifestarían a la primera semana, pero después de tres meses, nada ha ocurrido.

“Me estoy sacrificando para mostrarles a todos que esto no tiene sentido. No quiero que gasten dinero en esta gente y sean estafados", asegura Ethan. «Si tienes miedo de estas cosas, mírame, no hay nada que temer".

