James Cameron revela que casi saca a Leonardo DiCaprio de 'Titanic' por esta razón

Leonardo DiCaprio estuvo a punto de quedarse sin el protagónico de “Titanic”, esto por presentarse en su audición con una actitud arrogante, según reveló el cineasta James Cameron en una entrevista para la revista GQ.

El director de la película de 1997 recordó cómo fue la primera reunión con DiCaprio; fue en un llamado para que se presentara a realizar una lectura de libreto, a lado de Kate Winslet, que ya había sido elegida para interpretar a Rose, y así poder cerciorarse que hubiera química entre los actores.

Leo accedió, pero al llegar a la cita y percatarse que se trataba de una lectura de guion y no un encuentro formal de protagonistas, se mostró decepcionado y se rehusó a realizar dicha tarea, comportamiento que no fue del agrado del director.

“Yo dije, 'Oh, sí. Vamos. Esta es una película gigante que va a tomar dos años de mi vida... así que no voy a arruinarlo tomando una decisión equivocada en el casting. Así que leerás, o no obtendrás el papel'”, expresó Cameron.