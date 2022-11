Amaia Montero sale de la clínica donde estuvo internada para tratar su salud mental

Amaia Montero causó preocupación luego de que compartiera una fotografía suya visiblemente desmejorada y triste con el mensaje "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".

Aunque la famosa eliminó la polémica publicación no se detuvo a dar explicación al respecto, aun y cuando sus fans se manifestaron preocupados por su situación.

Sin embargo, días después su familia manifestó que Montero está atravesando un bache en su vida, pero no está sola. Asimismo reiteraron que será la propia compositora la que más adelante hablará sobre su estado, una vez que se recupere, pero por el momento, prefiere mantenerse alejada de las redes sociales.

Recientemente la revista española Lecturas trae en su portada una fotografía de la intérprete misma que fue captada afuera de la clínica en la que se recluyó para tratar su salud mental.

La revista informó que apoyada por su familia, la exintegrante de La Oreja de Van Gogh solicitó ayuda profesional por lo que en una de las imágenes se observa a la artista abandonando dicha clínica, luciendo un suéter claro y una diadema oscura.