Angélica Rivera regresará a la televisión tras ser la primera Dama de México

Angélica Rivera se ha puesto en el tema de conversación recientemente, y es que luego de varios años fuera de los reflectores, se dio a conocer que está lista para regresar a los dramas de televisión.

Lo anterior lo confirmaría su hija Sofía en un encuentro con los medios de comunicación. “Muy próximo, muy pronto. Ya veremos cuando. Creo que sí -los va a sorprender-, pero ya no preguntes más por favor”. Continuó: “No puedo decir nada todavía. Mi mamá está muy contenta, sí ya a va a regresar a trabajar. Y va a regresar, ahora sí, mejor que nunca. Va a regresar por la puerta grande; bueno, mi mamá siempre ha estado por la puerta grande, entonces, va a regresar mejor que nunca”, declaró la hija del ‘Güero Castro’.

Además de lo anterior, la joven aseguró que tuvo una participación en una película en Estados Unidos y fue una completa sorpresa para ella, pues no se lo esperaba por nada del mundo.

“No es nada más preparase en el mercado de Estados Unidos, sino en tu carrera y en tu profesión, y en todos los aspectos. He tenido varias propuestas. Terminé una película en Estados Unidos; la cual me tiene muy contenta, pronto les podré contar un poquito más, ahorita no me dejan decir nada por tema de confidencialidad. Este proyecto me sorprendió, mande un casting antes de Navidad y me contestaron después de Año Nuevo", mencionó la actriz.

¿Cómo ha sido la vida de Angélica en este tiempo?

Después de separarse del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, “La Gaviota” tomó la decisión de alejarse por completo de mundo de los espectáculos, tanto es así que no se ha hecho tan presente en sus redes sociales y pocas veces asiste a eventos públicos.

