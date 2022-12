James Cameron revela que "Avatar" podría tener hasta 7 películas

Falta poco para que James Cameron nos sorprenda con la nueva película de Avatar, la cual se desarrollará en un ambiente de agua.

“Avatar: el camino del agua” se estrenará el próximo 15 de diciembre en todos los cines, y por supuesto que a muchos llena de expectativas y emoción, ya que fue hace trece años cuando se estreno la primera película.

Algo que ha llamado la atención recientemente, es que James aseguró que se podrían hacer hasta 7 películas del mundo de Pandora, pero que en algún punto necesitaría encontrar a un sucesor para que pueda terminar con sus obras maestras.

El cineasta está más que convencido de que la continuación de la franquicia será un éxito, razón porque, de forma continua, grabó la tercera parte que debería llegar entre 2023 y 2024. Ahora el director asegura que está dispuesto a extenderla hasta por una sexta o séptima entrega.

“Tendríamos que hacer un cráter realmente para que no pareciera que valió la pena la inversión adicional. Tendríamos que dejar un agujero humeante en el suelo. Ahora, con suerte, podemos contarlo todo porque cinco es mejor que cuatro, cuatro es mejor que tres y tres es mejor que dos”, sostuvo en una entrevista con The Hollywood Reporter.

¿Realmente podría trabajar en seis o siete películas para narrar todo lo relacionado a este universo? “Tendría 89 años para entonces”, bromea Cameron acerca de lo que sería el futuro de la serie cinematográfica. Y confiesa que él solo no podría hacerlo para ese entonces: “Obviamente, no voy a poder hacer películas de Avatar indefinidamente, por la cantidad de energía requerida”.

"Tendría que entrenar a alguien sobre cómo hacer esto porque, no me importa cuán inteligente seas como director, no sabes cómo hacer esto”, agrega en referencia a su posible sucesor para seguir adelante con la saga de Avatar. Aún es muy pronto para lanzar nombres al aire, pero sería complicado imaginar el mundo de Pandora sin James Cameron detrás de las cámaras.

