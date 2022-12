Britney Spears comparte amoroso mensaje para su hermana Jamie Lynn, ¿se reconciliaron?

Hace apenas un par de meses Britney Spears arremetió contra Jamie Lynn después de que ella publicara el libro “Things I Should Have Said (Cosas que debí decir)”, en donde habla sobre la “Princesa del Pop” dejándola muy mal parada.

Lee también: Estos famosos terminaron su relación este 2022

Entre dimes y diretes las Spears se declararon “la guerra”, pero ahora Britney sorprendió a sus seguidores con un amoroso mensaje dedicado a su hermana menor con motivo de su cumpleaños número 41.

“Es mi cumpleaños, pero eres mi corazón, así que estoy pensando en ti. ¡Felicitaciones por ser tan valiente, inspiradora y mostrar agallas y gloria en tu programa! No estás sola... si alguien sabe lo que se siente... lo entiendo. ¡Mi hermanita! ¡Te amo!”, escribió la cantante en Instagram.

Sin embargo, el mensaje despertó la preocupación de sus seguidores, pues aseguran que la actitud de la intérprete de “Toxic” está siendo sumamente extraña, ya que además de la tierna publicación con la que pareciera que hay una reconciliación entre las hermanas, compartió otras instantáneas, entre ellas una de sus hijos; otra de algunos episodios de su boda; una donde luce desnuda en la playa y una más donde se compara con Jessica Simpson, quien hace poco estuvo envuelta en la polémica porque apareció en un video en el que se observa muy delgada con extraños comportamientos.

Lee también: Belinda aclara si tiene un romance con el empresario Gonzalo Hevia Baillères

Las imágenes resultaron tan extrañas para sus más de 40 millones de seguidores que incluso en los comentarios dicen que la famosa pudo haber sido hackeada.