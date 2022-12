Se da cuenta que no tuvo trabajo por 2 años porque mandó la lista del súper en lugar de su CV

En la vida hay de errores a errores, y es que de plano hay unos que no se pueden personar, mucho menos si por dos años te hacen perder oportunidades laborales.

Hacemos mención de lo anterior, ya que en las redes sociales recientemente se hizo popular la historia de una joven que no entendía porque no le respondían sus postulaciones de trabajo, hasta que un día al revisar el contenido de los correos que mandaba se dio cuenta de que no enviaba su CV, sino la lista del supermercado.

Lo peor de todo es que estuvo mandando el mismo correo por dos años, ¿te imaginas cuántas oportunidades laborales perdió?

"Resulta que hace dos años siempre estaba enviando mi CV, pero yo decía Achis por que nadie me llama y nunca me respondieron NADA”.

"Hoy me doy cuenta de que el archivo de Word que estuve enviado por dos años es una lista de súper".

"Descripción del puesto: Se necesita a alguien que pueda diferenciar el chile normal del morrón*CONTRATADA*", "Lo peor de todo esque ningún trabajador de RH fue para responder algo como 'oye creo que te equivicaste' (sic)", "Por eso reviso mis archivos muy bien", escribieron algunos usuarios de Facebook.