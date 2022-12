Jason Momoa podría quedarse sin el papel de “Aquaman”

En la actualidad, el gran trabajo de Jason Momoa es innegable, y es que lo hemos visto en una infinidad de películas que le tienen bien merecido el éxito que ha alcanzado, además de su talento, el actor es uno de los hombres más carismáticos y guapos del planeta.

Relacionado a lo anterior, una de las películas por las que Momoa fue muy apreciado por sus fans es “Aquaman”, y es que si tú ves la cinta, su papel es simplemente espectacular.

Debido a que el público se ha encariñado con el personaje de Arthur Curry, recientemente sorprendió a todos la noticia de que James Gunn, director de “El escuadrón suicida” y Peter Safran, productor de “Aquaman”, podrían terminar con los días de Jason como el señor del mar, y dejarnos como última entrega “Aquaman and the Lost Kingdom”.

De acuerdo a las conclusiones que han llegado algunos, esto podría deberse a la decisión que han tomado los nuevos co-presidentes de DC Studios (antes DC Films).

Y es que la llegada de ambos a este nuevo puesto les dio esperanza a aquellos fanáticos que desean ver el DC Universe (antes DCEU) restablecido y en buen camino, para que así finalmente obtenga el reconocimiento que merece.

De hecho, el dúo ya está dando los primeros pasos en su plan de construir al DCU desde cero, pues este 7 de diciembre, en una exclusiva de The Hollywood Reporter se dio una noticia impactante, pues Wonder Woman 3 ha sido cancelada, debido a que el guión de la entrega no encaja con los planes de Gunn y Safran.

Además, dicho informe también fortaleció algunos de los otros rumores que habían estado circulando antes de que Gunn y Safran se reunieran con los ejecutivos de Warner Bros. Discovery para discutir su visión del nuevo DCU. Según THR (via Comic Book), los días de Jason Momoa como Aquaman podrían haber terminado después de Aquaman and the Lost Kingdom. Pero mantén la calma, pues Momoa no se iría del DCU para siempre, sino que dentro del nuevo plan de Gunn y Safran, el actor daría vida a Lobo, el famoso y salvaje mercenario extraterrestre de DC Comics.

“Mientras tanto, Momoa podría emerger como una figura fundamental en los nuevos planes, según varias fuentes. En un escenario, el actor terminaría sus días como el héroe submarino Arthur Curry con Lost City, que se estrenará el 25 de diciembre de 2023, que sería la última película lanzada que hizo el régimen anterior, pero no significaría el final de la relación del actor con DC, y las fuentes dicen que el actor protagonizaría otra película o franquicia. Lobo, el malhablado cazarrecompensas intergaláctico, ha sido mencionado en relación con Momoa. Ya sea que Momoa interprete o no al bastardo favorito de todos, Lobo, que emerge como un personaje en ascenso al principio de la conversación, puede señalar los tipos de personajes en los que el equipo de Gunn-Safran puede estar enfocándose. El personaje es un extraño, un antihéroe y se mantiene en línea con la especialidad de Gunn de tomar lo poco convencional y extravagante y convertirlo en una tarifa que complazca a la multitud”.

¿Qué crees que pase?