Jenna Ortega grabó la escena del baile viral de 'Merlina' estando enferma de Covid

Jenna Ortega es el tema de conversación de las redes sociales, luego de que el baile de “Merlina” se hiciera viral y una tendencia casi imposible de dejar pasar en TikTok.

Cabe señalar que en un principio, Jenna se enfrentó a múltiples inseguridades respecto al momento de interpretar a Merlina, ya que fue comparada constantemente con Christina Ricci, la intérprete de la misteriosa jovencita en la adaptación de “Los Locos Addams” de Barry Sonnenfeld.

Sin embargo, con su actuación demostró que para tiene sello único y que el papel para nada le quedó grande, pues en una entrevista con NME, la joven actriz reveló que estuvo enferma de Covid-19 durante el rodaje de la ahora famosa escena que corrió al ritmo del sencillo "Goo Goo Muck" de The Cramps, de 1981.

"¡Yo misma coreografié eso! No soy bailarina y estoy segura de que eso es obvio. Obtuve la canción aproximadamente una semana antes y saqué de todo lo que pude... es una locura porque era mi primer día con Covid, así que fue horrible filmarlo.

“Me desperté y, es raro, nunca me enfermo y cuando lo hago no es muy malo, tenía dolores en el cuerpo. Sentí que me había atropellado un auto y que un pequeño duende se había soltado en mi garganta y estaba arañando las paredes de mi esófago. Me estaban dando medicina entre toma y toma porque estábamos esperando el resultado", explicó.

Según un comunicado, la casa productora de la serie, después de que supieron que Jenna era positiva a Covid siguieron los protocolos y la enviaron a cuarentena, pero esto no los salvó de la crítica, ya que los espectadores externaron, en redes sociales, que si la artista, de 20 años, presentaba síntomas no debían permitirle el acceso.