Taylor Swift debutará como directora de una película para Searchlight Pictures

Taylor Swift hará su debut como directora de largometrajes con Searchlight Pictures. La cantante, compositora y directora ha escrito un guion original, que será producido por el estudio detrás de la ganadora del Óscar 2020, “Nomadland” y “La Forma Del Agua”.

“Taylor es una artista y narradora única en una generación. Es una alegría y un privilegio genuinos colaborar con ella mientras se embarca en este nuevo y emocionante viaje creativo”, dijeron los presidentes de Searchlight, David Greenbaum y Matthew Greenfield, en un comunicado.

La producción de 14 minutos “All Too Well: The Short Film”, que Swift escribió y dirigió, se proyectó recientemente en el Festival de Cine de Tribeca de 2022 y en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Los detalles sobre su próximo proyecto con Searchlight son escasos, pero, durante una charla Swift señaló a directoras como Nora Ephron, Chloe Zhao y Greta Gerwig como influencias en su carrera como directora.

La cantautora dirigió su primer video musical "The Man", basado en la canción de su álbum “Lover” de 2019. Luego dirigió videos musicales para sus sencillos "Cardigan" y "Willow".

“All Too Well: The Short Film” es uno de los cortometrajes elegibles para los próximos premios Óscar.