Lanzan primer vistazo de Joaquin Phoenix en “Joker: Folie à Deux”

La esperada secuela del “Joker” comenzó rodaje este mes en locaciones como Los Ángeles y Nueva York, esta última fue la sede principal de la primera película para reflejar a la ciudad Gótica en la década de los 70.

El director de la película, Todd Phillips, compartió a través de sus redes sociales el primer vistazo de Joaquin Phoenix en su regreso como villano de Gotham.

En la imagen se observa al actor recostado mientras lo están afeitando del rostro, luciendo la misma extrema delgadez con la que lo vimos en la primera parte de la cinta.

Otros actores confirmados del elenco son Lady Gaga, quien interpretará a Harley Quinn; Brendan Gleeson; Catherine Keener y Harry Lawtey.

Con el filme de 2019 Joaquin Phoenix consiguió Óscar a Mejor Actor por su increíble interpretación del Joker.

“He sido, he sido un sinvergüenza en mi vida. He sido egoísta. A veces he sido cruel, a veces difícil de trabajar, y estoy agradecido de que muchos de ustedes en esta sala me hayan dado una segunda oportunidad. Y creo que es cuando estamos en nuestro mejor momento, cuando nos apoyamos, no cuando nos cancelamos entre sí por errores pasados, sino cuando nos ayudamos a crecer, cuando nos educamos, cuando nos guiamos mutuamente redención”, dijo sobre el escenario tras recoger su estatuilla.