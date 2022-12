VIDEO | La hija de Mariah Carey muestra que heredó el talento de su madre

Monroe, la hija de 11 años de Mariah Carey, demostró que ya está siguiendo los pasos de su madre, pues recientemente subió al escenario para hacer un dueto junto a ella y sorprendió por su talento.

Lee también: Lanzan primer vistazo de Joaquin Phoenix en “Joker: Folie à Deux”

La estrella del pop, de 52 años, invitó a su hija a actuar con ella en su espectáculo "Merry Christmas to All" en Toronto, donde cantaron "Away in a Manger".

La "Reina de la Navidad", quien es madre de los gemelos Monroe y Moroccan, sorprendió a los asistentes con el show junto a su pequeña, incluso ambas usaron vestidos blancos similares.

Lee también: Así lucen los avatares de los famosos generados por inteligencia artificial

“Esta es mi niña, aquí. Hace once años, recibí el mejor regalo”, dijo la ganadora del Grammy. “Este es nuestro primer dúo”, agregó, antes de darle un beso a su hija mientras salía del escenario.