Fan mexicana sube al escenario y se decepciona al oler a Bad Bunny

En los últimos días, Bad Bunny se ha convertido en la sensación de la Ciudad de México, y es que tuvo presentaciones del 9 al 11 de diciembre, en las cuales, como era de esperarse, tuvieron un lleno total, tanto así que hubo problemas con la reventa de boletos e incluso de tickets falsos.

Cabe señalar que quienes tuvieron la suerte de asistir al concierto pasaron un gran momento, ya que el escenario se lleno de color, música y buena onda.

Fue tan bueno el ambiente que se generó en la presentación del “Conejo malo” que algunos de los asistentes tuvieron la oportunidad de subirse al escenario con él.

Es por lo anterior que el día de hoy te contaremos la historia de una chica que aseguró sentirse decepcionada del olor de Bad Bunny, luego de que ambos estuvieran bailando y brincando en el escenario.

Por lo que se puede ver en el video que compartió la joven y que se hizo viral en las redes sociales, ella estaba disfrutando al máximo del concierto cuando de repente la invitaron a subir al escenario, ella comenzó a bailar y aseguró que se sentía muy en confianza, pues los bailarines y el mismo Bad Bunny en todo momento la integraron.

Lo interesante surgió luego de que varias personas le preguntaran si había percibido algún olor en el cantante y para decepción de ella, al parecer no encontró algo en particular.

la usuaria de nombre @heyitsmayrin vivió una grata experiencia en general, pero no pudo contestar la pregunta que muchos le hicieron, ya que asegura que Bad Bunny no tiene ningún olor.

“Él nos abrazó y yo lo olí de la chamarra porque yo también quería saber a qué olía, me llevé un poquito la decepción porque no olía a nada“, respondió.

Destacó que tampoco percibió un aroma desagradable, pero definitivamente no era lo que ella esperaba.

“No olía ni a sudor, no olía a perfume, yo realmente no le sentí un olor, no olí nada. La otra chava dice que olía hermoso, pero yo no sentí un olor, a lo mejor el chico que lo abrazó pudo oler un poquito más, pero yo no sentí un olor”, añadió.