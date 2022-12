¿Qué? Bad Bunny podría dar concierto gratis en el Zócalo

Recientemente, a muchos sorprendió la idea de que Bad Bunny pudiera dar un concierto en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México después de que el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se lo pidiera de primera mano.

“Le pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado porque trabaja mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga México, al Zócalo", dijo el mandatario durante su conferencia mañanera.

Además, el presidente dijo que, aunque no le podrían pagar a Bad Bunny, sí se encargarán de las luces del escenario.

"Ojalá y venga, no le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él, nosotros nos encargamos del escenario de las luces, claro, no tan espectaculares, porque estuve viendo como salió allá en el Azteca, volando en una palmera, y pues eso sí no se puede acá", dijo.

Cabe señalar que esta iniciativa surgió luego de que miles de mexicanos se quedaran sin la oportunidad de ver al cantante, ya sea por la falta o precio de los boletos.

Es importante mencionar que el presidente, además de hacerle la petición al “Conejo malo”, informó que le dio la instrucción a Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, que se le reembolse el gasto a los asistentes que no pudieron entrar al concierto al Estadio Azteca.

Finalmente, López Obrador aseguró que el cantante es una persona solidaria. “Tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico y es sensible y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, algunos llorando”.

