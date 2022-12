Amigo de Belinda compondrá la nueva canción de Cazzu y los "belifans" lo acusan de traición

El compositor Horacio Palencia compuso una canción para Cazzu que será grabada junto a Los Ángeles Azules, sin embargo, los fans de Belinda lo acusaron de traidor.

Recordemos que Palencia hizo para Belinda el éxito “Amor a primera vista”, que también cantó con la agrupación de Iztapalapa, además de que se sabe que es gran amigo de la exnovia de Christian Nodal.

La controversia creció cuando se supo que el tema estaba planeado inicialmente a dueto con Santa Fe Klan y de último momento se unió la rapera argentina.

Pero, aunque los “belifans” creen que es un acto de deslealtad él comentó que los artistas no deben tener exclusividad con nadie y que no hay razones para enojarse con nadie, asimismo aseguró que había buscado a la actriz de “Bienvenidos a Edén” para darle una nueva canción, pero por la ajetreada agenda de la artista no recibió respuesta.

Se desconoce si la composición que Palencia ofrecería a la ojiverde es la misma que ahora la “Nena Trampa” interpretará.