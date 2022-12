Tenoch Huerta podría ser nominado en los Premios Óscar 2023

Tenoch Huerta continúa triunfando tras su protagónico de Namor en “Black Panther: Wakanda Forever”, mismo que ahora lo podría llevar a los premios Óscar.

El trabajo en la cinta de Marvel le ha valido buenos comentarios, por ello la decisión de enviarlo a la Academia de Hollywood.

Fue el mismo actor quien dio a conocer la noticia con una publicación de la lista de candidatos de Disney para la próxima entrega donde competiría en la categoría a Mejor Actor de Reparto.

Cintas como “Ámsterdam”, “Avatar: The way of Wather”, “Doctor Strange in the Multiverse of madness” y la secuela de “Black Panther” se encuentran en las diferentes ternas.

De lograrlo el mexicano se enfrentaría a histriones como Robert de Niro, Rami Maleck, Stephen Lang y Benedict Wong.