 Steven Spielberg se disculpa por matanza masiva de tiburones tras lanzamiento de "Tiburón"

Una de las cosas más terribles que pueden suceder en el planeta es el descenso de especies acuáticas a causa de actividades humanas, como lo es el claro ejemplo de la situación actual que hay en torno a los tiburones y ballenas.

Hacemos mención de lo anterior, ya que Steven Spielberg se volvió el tema de conversación en las redes sociales, luego de que se disculpara abiertamente por la matanza masiva de tiburones que se disparó luego de que se lanzará la película “Tiburón”.

También puedes leer: Lanzan primer adelanto de reboot de "Animaniacs"



Cabe recordar que dicha cinta se estrenó en 1975, y para muchos lo que provocó fue que la reputación de estos animales se dañara, al punto de que se considerara un peligro para el ser humano.

No obstante con lo anterior, la caza de esta especie se convirtió en un deporte, y el interés de las personas por obtener trofeos se incrementó, sobre todo en Estados Unidos.

“Sabiendo lo que sé ahora, es posible que nunca hubiera escrito ese libro" y dedicó parte de su vida a la protección de los escualos. Ahora es Spielberg el que lo lamenta.

Quizá te interese: Pinky y Cerebro podrían regresar con nuevos capítulos

El cineasta va a estrenar el próximo 10 de febrero en España 'The Fabelmans', una obra semibiográfica, y ha estado repasando parte de su trayectoria con Lauren Laverne en 'Desert Island Discs' de BBC Radio 4. Cuando la periodista le preguntó a Spielberg cómo se sentiría teniendo tiburones alrededor de su teórica isla desierta, él contestó: "Es una de las cosas que todavía me dan miedo. No ser devorado por un tiburón, si no que los tiburones estén de alguna manera enfadados conmigo por alimentar el frenesí que le dio a unos locos pescadores deportivos después de 1975".

Además, el director lamentó: "Realmente y hasta el día de hoy lamento la aniquilación de la población de tiburones debido al libro y la película. De verdad, de verdad lo siento".

Después del estreno de 'Tiburón', el número de ejemplares de las costas del este de América del Norte descendió en un 50%. Hay que recordar también qué, pese a su fama, de media solo mueren entre 6 y 10 personas al año a causa del ataque de un tiburón en todo el mundo y el hipopótamo, sin embargo, acaba anualmente con unos 500 humanos.

Te recomendamos: Hija del cineasta Spielberg, Mikaela, se lanza a la industria del contenido para adultos