¿Cómo aguanta? Marco Antonio Regil confiesa que lleva 14 años soltero

Marco Antonio Regil se convirtió en el tema de conversación de las redes sociales, luego de que se hiciera pública la soltería que le ha durado 14 años.

Fue a través de “Envinadas”, que el conductor confesó que lleva mucho tiempo sin pareja, noticia que por supuesto desconcertó a más de uno, ya que todos saben que no tiene una relación, pero no sabían cuánto tiempo llevaba sin una.

“Hace mucho que no, eso fue hace otra vida, literalmente llevo 14 años soltero”, comentó el conductor sorprendiendo a las actrices, quienes le preguntaron si no ha tenido una relación abierta.

Además de la confesión, Marco aseguró que se ha enamorado en varias ocasiones pero desafortunadamente, no ha sido correspondido.

“Me ha tocado que yo me enamoré, pero esa persona no quiera algo más o que estás con alguien con quien sucede algo físicamente, donde yo quiero algo más, pero esa persona no busca algo más y entiendo cuando las mujeres viven esto”, comentó Regil.

Cabe señalar que entre algunas de las mujeres que han formado parte de su vida se encuentran Adamari López, Salvia Salgado y Laura Elizondo.

Finalmente aseguró que cuando no trabajas tu autoestima puedes caer en relaciones con patrones tóxicos.

“Te pasa cuando estas con autoestima baja, porque solo cuando tienes autoestima baja permites esas cosas, porque cuando alguien quiere contigo tiene tiempo, inventa tiempo, tiene ganas, se puede, va, hace o deshace”, comentó el conductor.

