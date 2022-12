Conoce la historia de amor que hubo entre Pelé y Xuxa

Recientemente, nos enteramos de la lamentable noticia de que Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, falleció debido a un cáncer terminal en el colón.

A estas alturas de la vida, muchos entienden que su vida simplemente fue fascinante, empezado porque fue el futbolista que ganó tres Copas del Mundo.

Y aunque su vida personal se mantuvo en discreción la mayor parte del tiempo, lo cierto es que hubo una historia que para nada pasó desapercibida, y fue la que se relaciona al romance que mantuvo con Maria da Graça Xuxa Meneghel, bien conocida como Xuxa.

Por la información con la que se cuenta, se sabe que ambos se conocieron cuando él tenía 40 y ella tan solo 17.

Se conocieron de una forma muy peculiar, y fue justo en 1980, durante un ensayo para una portada de revista en donde ambos participaron.

“Me invitó a cenar”, contó ella años después. “Le dije que no podía porque vivía lejos y era menor de edad. Entonces llamó a mi casa y mi padre colgó pensando que era una broma, pero luego terminó aceptando”.

Solo para recordar, te comentamos que Maria da Graça Xuxa Meneghel empezó su carrera como modelo y actriz. Apareció en al menos 80 portadas de revistas y más tarde en una polémica película, ‘Amor, extraño amor’ de Walter Hugo Khouri, en la que grabó una escena de sexo con un niño de 12 años (más tarde, cuando ella triunfó en la televisión infantil, consiguió que la película fuera retirada del mercado y después ganó una demanda contra Google para evitar que se le relacionara con eso).

¿Cuánto tiempo duraron Pelé y Xuxa?

Xuxa y Pelé estuvieron juntos durante seis años, desde que ella tenía 17 hasta que cumplió 23. Ella creía que él era el amor de su vida y sería el único. “Me enamoré de él y no puedo decir que haya sido una persona que no amé y que no fue importante”.

El astro brasileño le fue infiel constantemente, como ella misma ha relatado sobre su relación. “Cuando lo miraba, en su boca tenía lápiz labial que no era el mío”, dijo en entrevista con Matheus Mazzafera en 2020. “Eso era normal para él. Una vez me dijo: ‘Son las mujeres que quieren estar con Pelé’”.

La infidelidad de Pelé era algo así como un secreto a voces. Las mujeres con quienes engañaba a la cantante y presentadora solían frecuentar los mismos ambientes, “y todo el mundo lo sabía menos yo, por supuesto”.

Para Xuxa, era como tener una relación abierta... de la que ella no estaba enterada. La relación desigual era evidente: para ella, él era un hombre que tenía la verdad absoluta. Para él, ella era una joven que acababa de romper con su novio de la adolescencia y necesitaba “aprender”.

A diferencia de Xuxa, Pelé dijo en varias entrevistas que ella era joven, quería casarse y tener hijos. Él venía saliendo del matrimonio con su primera esposa, Rosemeri dos Reis, con la que se casó en 1966 y se divorció 10 años después.